Covid-19 : Abdoulaye Diouf Sarr dote de masques les 38 points de vente de moutons à Dakar

Point de vente de moutons

Dans le but de sensibiliser les Sénégalais au port de masque pour prévenir la Covid-19, le ministre de la Santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a effectué une visite dans les foras des deux voies Liberté 6 et Terminus Liberté 5. Il a, lors d’une cérémonie, remis au Secrétaire général du Ministère de l'Elevage, un lot de 20 000 masques destiné aux 38 points de vente de moutons officiellement identifiés à Dakar.





En effet, le foirail, pouvant constituer un lieu de contamination avec le regroupement d'êtres humains venant d’origines diverses et où le virus peut se propager si les mesures barrières ne sont pas respectées, le ministre de la Santé a jugé opportun de sensibiliser les Sénégalais aux mesures et gestes barrières.





Pour Abdoulaye Diouf Sarr, « Il n’y a pas de santé humaine cloisonnée et de santé animale cloisonnée, on parle d’une seule santé et c’est dans cette dynamique-là que dans le CNGE, qui s'occupe de la lutte contre la pandémie, le ministère de l’Elevage est très bien représenté ».





Il ajoute : « ce combat-là est le combat du pays et le combat de tous les acteurs de la santé, que ça soit la santé animale, ou la santé humaine (…). D'ailleurs, beaucoup de maladies qui sont en fait des épidémies, que nous combattons au niveau santé strictement humaine, des fois, ont leur origine au niveau animal. C’est pourquoi on parle de zoonose. Cette rencontre est donc une rencontre très appropriée parce qu’elle adresse une pandémie qui nous préoccupe ».





Dakar, épicentre du coronavirus au Sénégal





Et de préciser que depuis l'intrusion de la maladie au Sénégal, le 02 mars 2020, « Nous sommes en train de nous battre afin d’éliminer la Covid-19. Sur plus de 8000 cas enregistrés aujourd’hui, plus de 6000 sont dans la région de Dakar. Dakar donc est aujourd’hui, de manière incontestable, l’épicentre de la maladie et dans les 75% qui sont dans la région de Dakar ». Il faut aussi reconnaître que plus de 56% se trouvent dans le département de Dakar ; c’est-à-dire dans les 19 communes de Dakar, souligne-t-il.





Une manière de dire que « cela nous interpelle, cela interpelle les habitants de Dakar, les maires de Dakar, les « Bajenu gox » de Dakar, les délégués de quartier de Dakar, les ASC de Dakar, les MCR, les MCD, de manière globale tous les dakarois. C’est Dakar qui doit se lever par l'ensemble de ses composantes comme un seul homme, pour dire stop au Covid-19. Il s'agit donc d’une responsabilité communautaire et d’une responsabilité individuelle de chaque dakarois ».





Évoquant une responsabilité citoyenne et individuelle, il demande à chaque dakarois, aux Sénégalais de manière générale de « porter le masque ». « Parce que la pandémie est concentrée essentiellement dans la région et particulièrement dans le département de Dakar, mais c’est tout le Sénégal qui est concerné, parce que ce combat est un combat national. Il faut faire en sorte que même dans les districts qui sont éteints, parce qu’il y’en a quelques-uns, qu’on continue le combat là-bas pour que la maladie ne se réinstalle pas ».





Diouf Sarr a saisi l’occasion pour « magnifier le travail remarquable » fait par le ministère en charge du Cadre de vie, avec l’UCG.