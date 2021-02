Covid-19 au Sénégal : 354 morts en 1 mois, le couvre-feu (presque) sans effet

Le gouvernement du Sénégal mise sur le couvre-feu nocturne (21h-5h du matin) pour réduire la propagation du virus à Dakar et Thiès, les régions les plus touchées par la pandémie de Covid-19.Mais, selon L'Observateur, cette option ne semble pas avoir, du moins pour le moment, l’effet escompté, et pour preuve.D’après les chiffres fournis par le journal, en un mois, soit durant la période du 6 janvier au 19 février, le Sénégal a enregistré 12 222 nouvelles infections et 354 décès.Le département de Dakar concentre 15 573 cas positifs. Tandis que la région de Thiès totalise 3916 contaminations.