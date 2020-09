COVID-19 AU SÉNÉGAL : LES SAPEURS-POMPIERS ONT ÉVACUÉ 150 CORPS

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, très sollicitée depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, a évacué, durant la période du 23 mars au 30 juin, à Dakar et à l’intérieur du pays, 150 corps sans vie suspects de Covid-19. Les défunts étaient âgés entre 6 et 94 ans. Selon le journal EnQuête, qui donne l’information dans sa livraison de ce vendredi, les uns ont été évacués des maisons à l’hôpital, les autres de la morgue au cimetière. Il y a même eu un cas de mort suspecte de Covid-19 à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).







Dans le cadre de ces opérations, au début, 370 gradés dont 35 officiers, quatre médecins et 96 infirmiers ont été mobilisés, ainsi que 48 ambulances et six corbillards. Ensuite, le personnel humain a été revu à la hausse, avec mille éléments du fait de l’augmentation des sollicitations. Des opérations notamment les inhumations de corps de personnes décédées du coronavirus qui sont souvent périlleuses compte tenu des entraves notées. Entre autres cas répertoriés, le mardi 26 mai, à Malika, des gens se sont farouchement opposés à l’accomplissement de cette mission. Le lendemain mercredi, à Diamniadio Sicap Mbao, d’autres ont caillassé les personnels et matériels des sapeurs-pompiers, du service d’hygiène et de la Croix rouge.