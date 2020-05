Covid-19/Crédit hôtelier et touristique : Plus de 3 milliards mobilisés pour financer des acteurs

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de résilience économique et sociale (Pres) aux acteurs de la chaîne de valeurs touristiques du Sénégal, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a procédé à la remise de financements aux bénéficiaires du Crédit hôtelier et touristique (Cht). La cérémonie officielle de remise de chèques s’est tenue, ce mardi 19 mai 2020, en visioconférence au ministère du Tourisme, entre le ministre et le représentant du patronat, Mamadou Racine Sy.Il s’agit ici, d’une première phase de financement d’un montant global de 3 milliards 758 millions 381 mille 438 francs Cfa, en plus de la décision historique d’élargir la cible de financement du Cht à toute la chaîne de valeurs du tourisme. Ainsi, en plus des établissements d’hébergement touristique, des agences de voyages et de transport touristique, les restaurants, les guides touristiques et autres services marchands de soutien au développement du tourisme et de valorisation des sites touristiques comme les activités artisanales, sont désormais éligibles au Crédit hôtelier et touristique.Avec cette première phase de financement, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère du Tourisme et des Transports Aériens et le Crédit hôtelier et touristique comme instrument, vise à «sauvegarder» l’outil de production de l’industrie touristique et par la même occasion, «préserver des milliers d’emplois». En effet, selon le ministre, elle permettra aux entreprises touristiques et hôtelières de payer les salaires et faire face aux charges fixes incompressibles.Au total, 169 entreprises, 225 guides touristiques et 84 artisans, exerçant dans des sites touristiques, ont reçu leur financement. Les bénéficiaires sont répartis par secteurs d’activités, à savoir : 98 établissements d’hébergement touristique (hôtels, campements, résidences, auberges, meublés, etc.) bénéficieront d’un montant de 2 milliards 641 millions 494 mille 150 francs Cfa, représentant 70,3% des financements, 50 agences de voyages et de transport touristique pour un montant de 655 millions 457 000 francs Cfa, soit 17,5% des ressources allouées, 25 restaurants pour 245 millions 813 mille 204 francs Cfa, soit 6,6% des financements, 225 guides touristiques pour 112 millions 500 000 francs Cfa, représentant 3,2% des financements, 84 artisans pour un montant de 42 millions de francs Cfa, soit 1,1% des financements et enfin, 1 réserve naturelle touristique pour un montant de 47 millions 317 084 francs Cfa, soit 1,3% des ressources allouées.Cette rencontre pour la résilience économique et la relance du secteur du tourisme a vu la participation des 14 régions du pays réunies autours des Gouverneurs de régions, des chefs des Services régionaux du tourisme ainsi que les acteurs et professionnels du secteur. Pour la région de Dakar, la cérémonie a été organisée autour du Gouverneur, Al Hassan Sall, et du Chef du Service régional du tourisme de Dakar, Mme Ndèye Awa Badji, dans un hôtel de la place en mode visioconférence avec le ministre.