Covid-19 : Des mesures de restriction dans les transports annoncées

De nouvelles mesures de restriction portant entre autres sur le port obligatoire du masque et le renforcement des règles d'hygiène dans le secteur des transports ont été prises dans le cadre de la lutte contre la flambée des cas de Covid-19 dans le pays, a appris l'APS de source officielle, vendredi.





Les mesures de restriction ont été notamment prises par le ministre des Infrastructures, des Transport terrestres et du Désenclavement a travers un arrêté rendu public le même jour.





D'après le document dont l'APS a eu connaissance, l'embarquement des passagers dans les véhicules de transport public et privé de voyageurs et de marchandises doivent se faire dans le respect des mesures d'hygiène et de sécurité sanitaire.





"Le port obligatoire du masque pour tous les occupants du véhicule jusqu'à leur débarquement, dés que le nombre est supérieur à un, l'application d'un produit désinfectant sur les mains est obligatoire pour tous les passagers avant leur accès à bord des véhicules de transport public de voyageurs", fait-on savoir de même source.





Il est ainsi exigé des opérateurs de transport un nettoyage désinfectant de chaque véhicule de transport (à l'intérieur et à l'extérieur) au moins une fois par jour et la dotation en gants, masques et produits désinfectants pour les mains à leurs personnels.





Les gouverneurs de régions sont chargés de l'exécution de cet arrêté.





Les cas de contaminations au nouveau coronavirus n'ont cessé d'augmenter ces derniers jours au Sénégal, atteignant des chiffres inédits depuis le début de l'épidémie dans le pays, le 2 mars 2020.





Vendredi, 738 nouveaux cas ont ainsi été déclarés par le ministère de la Santé et de l'Action.





Le président de la République, Macky Sall, a le même jour réitéré son appel à la "vigilance" et à une "prise de conscience" de la rapidité et de la vitesse de contagion du variant Delta, estimant que les mesures restrictives pourraient être réappliquées si la tendance haussière des cas se maintenait.





"Il faut que les gens soient conscients du fait que le variant Delta a une vitesse de contagion très rapide", a dit le président de la République.





Intervenant à la cérémonie de réception du rapport public du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de Riposte et de solidarité contre les Effets du COVID-19 (FORCE COVID-19) dirigé par le Général François Ndiaye, le président Sall a de nouveau appelé ses compatriotes à la vigilance et à la responsabilité pour le respect strict des mesures barrières.





"Toutes les dispositions imposées par la situation, sans aucune hésitation et quel soit le prix", a averti le chef de l'Etat en faisant notamment allusion au confinement, au couvre-feu, à la fermeture des frontières et à la restriction des déplacements.





Il a ainsi lancé un appel à la "vigilance, à la responsabilité et au respect des règles de prévention contre ce fléau mondial, à l'endroit notamment de la jeunesse durant ces périodes de vacances scolaires".





Macky Sall a par la même occasion invité les sénégalais à "limiter les déplacements non nécessaires", en cette veille de fête de la Tabaski, moment de grandes retrouvailles familiales, afin "d'épargner les villes de l'intérieur moins touchées par la pandémie" au contraie de la capitale.