Covid-19 et Korité: Les symptômes d’une fête sobre

A l’instar de la fête de Pâques, celle de l’indépendance (4 avril) et du Travail (1er mai), l’une des grandes fêtes de la communauté musulmane, l’Aïd-El Fitr, n’échappera pas, elle aussi, aux réalités du contexte. Ce sont les symptômes d’une fête sobre qui se profile à l’horizon. La pandémie à Covid-19 est passée par là, a fait constater le journal Kritik’, dans sa livraison du jour.





D’habitude, à l’approche d’une fête de cette nature, les gens s’attelaient à effectuer les derniers réglages afin de ne pas manquer aux rituels et être comme des anges durant le jour j. Les ateliers de tailleurs, à titre illustratif, ne désemplissaient pas. Mais cette année, les tailleurs se sont résignés dans la confection de masques de protection, car difficile pour eux d’accueillir, en ces temps de galère, des clients qui souhaitent coudre un tissu pour la fête.





Cheikh Mbacké, un d’eux, témoigne, dans les colonnes de ‘’Kritik’’’: «Cette année va nous marquer pendant longtemps. Les clients se comptent au bout des doigts. Et on ne sent même pas un quelconque enthousiasme venant d’eux».





L’enthousiasme d’assister à une fête qui s’approche ne se lit même pas dans les yeux des Sénégalais. A l’image de Thierno Mamadou Lamine Kane, ce père de famille qui compte réduire ses dépenses de la fête pour faire face à l’avenir qui ne semble pas prometteur, beaucoup de Sénégalais n’entendent pas faire dans le gaspillage. «Chacun sait là où s’arrêtent ses capacités, tout comme nous savons que les temps sont durs à cause de cette maladie. Donc, je compte limiter mes dépenses pour la Korité. Je suis convenu avec mon épouse qu’on va seulement acheter du prêt-à-porter pour les enfants. Et le reste, c’est la consommation. Là aussi, c’est le juste nécessaire, car la fête va passer, mais nous, nous allons rester avec, nous le virus», confie-t-il.





Pour la famille Sow, quelque part à l’Unité 24 des Parcelles Assainies, «cette année, il n’y aura pas de fête avec la grande famille, en présence de tous ses membres ». Ibrahima Sow explique: «Notre famille a coutume de se réunir à l’unité 26 des Parcelles Assainies, là où est nichée notre grande maison familiale, pour chaque Korité. Mais cette année, nous ne comptons pas nous y rendre à cause de la maladie. Nous allons fêter, ma femme, mes enfants et moi, ici. La fête dans l’intimité de notre appartement à l’unité 24. On transgresse exceptionnellement la tradition».





Autant de choses qui constituent le socle de notre vie en communauté sont en train de subir de plein fouet les conséquences d’une société en dynamique dont la cause n’est rien d’autre que le virus. L’ambiance est plutôt morne et morose partout. A l’horizon d’une journée qui marque la fin d’un mois de jeûne et de réserve, voilà les signes d’une fête des poulets qui sera sobre.





Au Sénégal, comme partout dans le monde, la Korité sera célébrée, ce weekend.