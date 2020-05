Covid-19 : la Fonction publique appui le ministère de l’Intérieur en masque

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-9, et tenant compte de la réouverture des lieux de culte et de l’implication permanente des forces de défense et de sécurité, Madame Mariama SARR, ministre chargé de la Fonction publique a remis un lot deà Monsieur Aly Ngouille Ndiaye ministre de l’intérieur le 15 mai 2020.Recevant cet appui, le ministre de l’intérieur a salué l’initiative du ministre de la Fonction publique qui s’inscrit dans le cadre des mesures fortes, prises par le président de la République pour la riposte contre la pandémie.Madame Mariama SARR a annoncé que cette contribution sera étendue à d’autres ministères comme celui de l’Education et de la Santé entre autres.