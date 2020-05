[Photos] Covid-19 : Le 4C au chevet des populations impactés

Les 4C se retrouvent derrière le Ministre Oumar Gueye pour conjuguer leurs efforts pour soulager leurs populations.





La cérémonie qui a eu pour cadre la place mythique Malick Ba de Sangalkam, a réuni ce lundi 18 Mai 2020, les Maires de Bambylor, Sangalkam, Tivaouane peul et Jaxaay pour apporter plus de 600 tonnes de riz, 50 tonnes de sucre, 370 thermoflash, 40 000 masques,,du savon et des produits d'hygiène et d'entretien.





L'occasion a été aussi saisie en perspective de la réouverture dès classes du 2 juin prochain de doter les écoles de masques, Gel hydro alcoolique et de produits d'hygiène.