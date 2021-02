Covid-19 : Le Président Macky Sall parmi les premiers à être vaccinés

Avec les 200 000 doses reçues, le Sénégal est en mesure de démarrer sa campagne de vaccination contre la Covid- 19. Ce, en attendant les autres lots prévus dans les semaines à venir. « Tous les Sénégalais qui le désirent seront vaccinés avant fin 2022 », a soutenu le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr dans «Le Soleil ». Ainsi, fait-il remarquer, le Chef de l’Etat, Macky Sall se fera vacciner parmi les premiers.Ce lundi 22 février, au cours de la cérémonie d’installation du Comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination, le ministre a affirmé : « Toutes les 14 régions ont été touchées par l’épidémie. La riposte continue principalement autour du respect des mesures barrières et de la prise en charge des cas graves. Mais aujourd’hui, l’évolution actuelle de la maladie fait que la vaccination est la meilleure arme dont nous disposons pour la vaincre. Plus que jamais, l’opportunité s’offre à nous pour réduire la morbidité et la mortalité liées à la Covid-19 ».Cette rencontre est en prélude au lancement des opérations de vaccination contre le coronavirus prévu demain mardi 23 février 2021. « Depuis décembre 2019, le monde est confronté à une épidémie sans précédent, due à un nouveau virus de la famille des coronavirus (Covid-19). Cette épidémie n’a épargné aucun continent ni aucun pays. Le Sénégal a enregistré son premier cas le 2 mars 2020. Immédiatement, nous avons entamé la riposte à travers le Comité national de gestion des Epidémies », a rappelé Abdoulaye Diouf Sarr. Il a, toutefois, reconnu qu’après une relative accalmie consécutive à la tendance baissière notée au mois de septembre 2020, il a été observé, depuis la mi-novembre, une recrudescence des cas faisant évoquer « une seconde vague » de l’épidémie.Les premières personnes à être vaccinées sont le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec des comorbidités.