Covid-19 : les femmes enceintes doivent éviter le vaccin Moderna, avertit l'OMS

Le groupe stratégique consultatif d’experts de l’OMS écrit que «si la grossesse entraîne un risque plus grand de développer une forme plus sévère de Covid-19, l’utilisation de ce vaccin (Moderna, ndlr) sur les femmes enceintes n’est actuellement pas recommandé». Pour autant, il est précisé que si la patiente en question se trouve face à un fort risque d’exposition au virus (si elle travaille à l’hôpital, par exemple), alors il est plus sûr de lui administrer une dose de Moderna plutôt que rien du tout.Cette recommandation de l’OMS tient dans le fait que peu d’essais cliniques du vaccin Moderna ont été réalisés sur des femmes enceintes. L’Organisation a d’ailleurs indiqué plusieurs fois qu’en raison de données encore insuffisantes, elle ne recommande pas de les vacciner pour le moment, quel que soit le laboratoire d’origine des doses.Il est néanmoins important de préciser qu’en aucun cas il n’est dit que se faire vacciner serait dangereux pour elles.