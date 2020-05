[Photos] Covid-19 : Opération de secours et de sécurisation d’enfants de familles en situation de rue

Madame Ndèye Sali Diop DIENG Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants a dirigé personnellement une opération de secours et sécurisation d'enfants de familles en situation de rue la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai 2020 entre 23h et 3h du matin.





En compagnie du Préfet de Dakar avec l'appui des services de sécurité, Madame le Ministre et son équipe ont su, avec pédagogie et responsabilité, expliqué aux familles trouvées dans les rues, le sens de cette démarche dans le cadre de la prévention et de la protection contre la maladie de Covid-19.





Ainsi avec leur consentement, les personnes concernées ont toutes acceptées d'être conduites et mises à l'abri dans les centres d'accueil aménagés pour la circonstance.





Ainsi le passage de l'équipe du Ministre à la proximité de la Cathédrale, à la rue Carnot, à l'avenue Georges Pompidou et à l'avenue Lamine Gueye, a pu secourir 196 personnes dont 23 hommes, 85 femmes et 88 enfants.





Parmi elles, 158 familles sénégalaises ont été identifiées et logées au Centre Guinddi dont 19 hommes, 66 femmes et 73 enfants.





Au centre départemental d'assistance et de formation pour les femmes situé aux Parcelles Assainies, 38 familles ressortissant de la sous-région y sont hébergées dont 19 femmes, 15 enfants et 4 hommes.





Madame le Ministre leur a rendu visite le samedi 23 mai 2020 au Centre de Guinddi entre 12h et 14h pour s'enquérir de leur état psychosocial et échanger avec eux sur les orientations et les mesures d'accompagnement prévues par le Gouvernement.





Madame le Ministre a saisi cette occasion pour offrir aux familles sénégalaise un lot de denrées alimentaires composé du riz, du sucre, de l'huile, du savon, de l'eau de javel et un appui financier de 50 mille FCFA pour leur retour en famille. Ainsi, les bénéficiaires ont accepté de s'engager dans un processus de réinsertion sociale et économique leur permettant de

préserver leur santé et de s'occuper de l'éducation de leurs enfants.





Les familles ainsi soulagées ont remercié Madame le Ministre pour sa démarche très souple et qui préserve leur dignité conformément aux orientations définies par son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République.





De ce fait, ils ont désigné des représentants pour poursuivre les discussions avec les services du Ministère sur les modalités qui seront proposées au Gouvernement.





Quant aux familles de nationalité étrangère, le Gouvernement saisira incessamment les missions diplomatiques et les partenaires pour la définition et la mise en œuvre d'un plan pour leur retour en famille dans le strict respect de la réglementation communautaire en vigueur.





En attendant, l'État les a mis dans des conditions décentes et de sécurité pour les préserver de la maladie de covid-19.