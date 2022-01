COVID-19 : Plus de 1500 morts recensés au Sénégal

La pandémie de Covid-19 a fait énormément de victimes au Sénégal. D’après les chiffres du quotidien national Le Soleil, le virus a tué plus de 1500 personnes dans le pays.



Dans le détail, lors de la deuxième vague, qui a débuté en décembre 2020 et qui s’est prolongée jusqu’au mois de mai 2021, 25.326 cas positifs ont été détectés dont 807 décès enregistrés.

De juin à août 2021, 31.487 cas positifs ont été diagnostiqués avec 634 décès. Soit 15.380 cas de plus que la première vague et 6.161 de plus que la deuxième.