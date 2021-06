Covid-19 : Quel est l'endroit le plus sûr pour s'asseoir dans un bus, un avion ou un train ?

Mais que faut-il faire pour mieux voyager et réduire le risque d'attraper ou de transmettre le coronavirus dans les transports publics ?

Outre le port du masque obligatoire et le respect des mesures barrières dans les lieux publics et privés, le couvre-feu et de nouvelles règles de transports urbains et interurbains ont été introduits.

Les bus et les trains sont-ils sûrs ?

"L'embarquement des passagers dans les bus, minibus et autocars effectuant le transport public et privé de voyageurs se fait dans le respect des places assises et d'une distance d'au moins un mètre entre les passagers", recommandait cet arrêté à son article 2.

Dans ce même arrêté, il est clairement souligné que le nombre de passagers devait être limité à la moitié du nombre de places indiquées sur la carte grise des véhicules.

Mieux, les taxis urbains d'une capacité de cinq places ne pouvaient plus embarquer que trois passagers, dont le conducteur.

Mais depuis la levée des mesures de restriction, les vieilles habitudes sont reprises et les transports publics redeviennent surchargés.

Dans ce cas, comment un passager avisé peut-il réduire ses risques de contamination ?

Selon BBC Future, il y a bien sûr des choses essentielles à faire : porter un masque, éviter les heures de pointe si possible, et suivre les conseils de distanciation physique dans les gares et à bord des moyens de transport.

Bref, il faut respecter les mesures sanitaires édictées par les professionnels de la santé publique pour réduire les risques de contamination de manière significative.

Qu'en est-il des voyages en avion ?

CRÉDIT PHOTO, REUTERS Légende image, De nombreuses compagnies aériennes prévoient de reprendre les vols, mais elles doivent d'abord réduire les risques de Covid-19.

Selon les experts, les avions sont les endroits les plus sûrs du globe pour éviter la contamination au coronavirus.

"Les avions sont probablement les environnements les plus sûrs de la planète, car ils présentent un taux de renouvellement d'air massif de 20 à 30 fois par heure", explique le Dr Tang à BBC Future.

C'est aussi l'avis de Jean-Brice Dumont, l'ingénieur en chef d'Airbus, le géant de l'aérospatiale, qui affirme que l'air dans les avions modernes est très pur.

"Toutes les deux ou trois minutes, mathématiquement, tout l'air est renouvelé", dit-il. "Cela signifie que 20 à 30 fois par heure, l'air qui vous entoure est entièrement renouvelé".

Par conséquent, le risque en avion est considéré comme relativement faible en raison de la fréquence de circulation de l'air à l'intérieur de la cabine.