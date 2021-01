Covid-19 : "La communication des chefs religieux peut être une solution" (Benoît Tine)

Depuis quelques semaines, la voix des autorités religieuses se fait entendre au sujet de Covid-19. Le sociologue Benoît Tine estime que c’est l’occasion d’en profiter pour diffuser les bons messages nécessaires dans ce contexte de coronavirus.





‘’Nous sommes dans un pays de croyants, de pratiquants, et on ne peut pas occulter ni mettre de côté cette réalité et aujourd’hui tous les moyens sont bons pour faire face à cette pandémie’’, soutient-il sur IRadio.





Ce vendredi, la barre des 500 morts a été atteinte, consécutive à une deuxième vague. De quoi recourir aux porteurs de voix. '’Les religieux sont écoutés, parfois même plus écoutés que les autorités politiques ou étatiques".





La communication des chefs religieux peut être, selon le sociologue, une solution pour maintenir les gestes barrières.





‘’L’Etat a tout essayé, on a essayé les gestes barrières, on a essayé de changer plusieurs fois la communication institutionnelle et gouvernementale mais je pense que les religieux peuvent être une solution en attendant éventuellement le vaccin’’.