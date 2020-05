Covid-19 : Révélations sur le 14e décès

Le journal Vox Populi donne des détails sur l’octogénaire de Gouye Mbinde décédé de Covid-19 à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba.Le défunt se nomme Khadre Mbacké. Il était un célèbre marabout et chef religieux très connu dans la cité religieuse.Il était diabétique et alité depuis des années. Sa famille et ses proches réfutent qu’il est mort de coronavirus.Décédé ce vendredi 8 mai, il a été inhumé au cimetière musulman de Bakhiya de la ville sainte de Touba.