Création d’emplois : Macky fait le bilan de la Der

De sa création en 2018 à maintenant, la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a mobilisé 57,78 milliards. La révélation est du président Macky Sall, en conseil des ministres. D’après le chef de l’Etat, des financements ont été accordés « à plus 105 000 bénéficiaires et 95 000 bénéficiaires indirects ».Macky Sall qui ne semble pas satisfait de l’accompagnement du secteur informel par les structures dédiées a demandé au gouvernement d’être plus inventif à ce niveau.« Le Président de la République, revenant sur la transformation de l’économie informelle, afin d’asseoir l’émergence, a signalé au Gouvernement, l’urgence de bâtir des stratégies innovantes d’encadrement, de financement et de promotion de l’auto-entreprenariat, l’autonomisation des femmes, afin de préserver durablement les activités économiques et la stabilité sociale globale », mentionne le communiqué.