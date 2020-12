Crédit hôtelier : Les fonds passent de 15 à 50 milliards

Nouvelle rallonge de la ligne de financement du crédit hôtelier et touristique.Selon Le Soleil, ce mécanisme passe, désormais, de 15 à 50 milliards Fcfa.La mesure sera effective en 2021, a révélé le ministre du Tourisme et des Transports aériens.Alioune Sarr était en tournée, hier, à Saint-Louis.Le secteur du tourisme et l’hôtellerie est le secteur les plus touché par la pandémie de Covid-19.