Crédit Mutuel : Un gros scandale financier explose

Encore un tsunami financier au Crédit mutuel du Sénégal (CMS).Selon des sources de Walf Quotidien, le top management du CMS est accusé de tartufferie en bande organisée, avec des dossiers de crédits de 600 millions octroyés sans garanties, des dérogations faites par copinage, des polices d’assurances sur lesquelles l’institution a perdu beaucoup d’argent.Ce n’est pas tout. Le CMS a aussi vendu son terrain de 3000 mètres carrés, sis à la Foire, à hauteur de 700 millions Fcfa.Ce qui est grave dans cette affaire, l’acquéreur s’est fait prêter le terrain par le CMS via un crédit consortial pour un virement de 800 millions. Et, cerise sur le gâteau, avec un différé d’un an.Joint par le journal, le DG du CMS, Amadou Jacques Diop, nie tout sans plus de précision, estimant être en arrêt-maladie.