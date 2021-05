Criminalisation de l’homosexualité et autres: La position de Serigne Mountakha Mbacké

Le Khalife général des mourides Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké exige une loi pour criminaliser l’homosexualité, le lesbiannisme et autres contenus dans LGBTIQ, la zoophilie, la necrophilie et assimilés au Sénégal. Sa plaidoirie est rendue publique, ce dimanche 23 mai, par le mouvement And Samm Jikkoyi. Ce dernier a organisé un grand rassemblement à Dakar et un peu partout dans le pays.





Ainsi, le khalife général des mourides « manifeste son opposition à l’homosexualité et à l’agenda déroulé en ce moment au Sénégal à l’horizon 2026 pour obtenir une société sans discrimination comme formulée dans la vision de la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre au Sénégal. Ce qui selon le patriarche de Darou Minam, implique la reconnaissance de droits et libertés aux homosexuels.





Sur ce, il a attiré l’attention aux autorités politiques. « Elles ne ne sont pas des délégués du peuple sénégalais et à ce titre, elles doivent respecter à tout moment et en tout lieu la volonté du peuple ainsi que leurs valeurs et us », lit-on dans le document.