Criminalité Faunique : A Kédougou, 02 Individus Interpellés en Possession De Dépouilles De Trophées d’espèces intégralement protégées

Le trafic transfrontalier de peaux de léopards devient de plus en plus inquiétant. Après Tambacounda, le mois dernier, c’est à Kédougou que les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur deux individus en possession de dépouilles de trophées d’espèces intégralement protégées. C’est au cours d’une opération menée par les services du parc de Niokolo Koba que les deux présumés trafiquants de faune ont été surpris dans un hôtel de la place en flagrant délit de circulation, de détention et de tentative de commercialisation de 03 peaux de léopards, 17 ivoires d’hippopotames et 01 peau d’hyène. A en croire les deux présumés trafiquants, cette contrebande proviendrait du Sénégal dans le parc national de Niokolo Koba mais aussi du Mali et de la République de Guinée.







Ces individus mis à la disposition du conservateur du Parc national de Niokolo Koba seront présentés devant la justice. Ils risquent une peine d’un an de prison, des dommages intérêt et amendes au regard de l’article L32 du code de la chasse et de la protection de la faune.





Aujourd’hui, le trafic de faune est inquiétant dans cette partie du Sud-est du pays au regard de l’ampleur de cette saisie. Des sources expertes en criminalité faunique, que Seneweb a contactées auprès d’Eagle-Sénégal révèlent qu’en huit mois, 10 peaux de léopards et 02 bébés léopards ont été saisis par les forces de défense et de sécurité. Pour l’année 2021, 05 peaux de léopards et 129 ivoires d’hippopotames saisies et confisquées. Ce qui représente un rythme de trafic de ces deux espèces deux fois supérieure aux six dernières années, confie notre source.