Crise à l'Ugb : Le recteur suspend les activités pédagogiques jusqu'à...

Crise à l'UGB de Saint-Louis

Réuni, ce mardi, en session ordinaire sur la situation qui prévaut à l'université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, le Conseil académique de l'Ugb, dirigé par le recteur, Pr. Ousmane Thiaré, dit avoir pris acte de la décision de fermeture des campus sociaux par la Direction du Crous.





A cet effet, il a décidé de "la suspension des activités pédagogiques, du mardi 19 juillet au lundi 3 octobre 2022, à 8 h", selon un communiqué parcouru par Seneweb.