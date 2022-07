Crise économique, campagne électorale en toile de fond : Une Tabaski chaude et salée !

À l’instar du milliard et quelques musulmans du monde, les sénégalais célèbrent, ce dimanche 10 juillet 2022, l’Eïd El Kébir communément appelé la Tabaski. Fêtée dans la division comme d’habitude (une exception sénégalaise devenue la règle), la commémoration du sacrifice d’Abraham est marquée cette année par une crise économique post-Covid 19. Celle-ci, dont le monde se remet difficilement, est exacerbée par la guerre russo-ukrainienne et ses conséquences sur l’économie mondiale : menace de pénurie sur certaines denrées de base, flambée des prix dans tous les secteurs et dans tous les coins du globe. Une conjoncture internationale durement ressentie par les gorgorlous sénégalais qui sont pourtant à mille lieues de Kiev, théâtre des opérations Russes.



Dans les foirails et louma (marchés hebdomadaires), le mouton du sacrifice a été hors de prix pour la majorité des salariés et la totalité des smigards (personnes payés au Smig) qui ont dû batailler ferme avec les Téfankés (nom donné aux courtiers de moutons) afin de repartir avec un ovin à sacrifier, histoire de sauver les apparences. A côté de l’achat du mouton à des prix excessifs (à partir de 150 000 F CFA, soit plus du double du Smig qui est de 63 000 F CFA), les poches des pères de familles sénégalais ont été durement éprouvées par la flambée des prix (provoquée par certains spéculateurs, Ndlr) de certaines denrées comme l’oignon, la pomme de terre, l’ail qui alourdissent l’ardoise très salée du reste.



Une campagne électorale en mode Tabaski



Autre particularité : le lancement de la campagne électorale pour les législatives du 31 juillet prochain se fera en mode Tabaski. En effet, les hommes politiques plongeront, en Caftan trois pièces et sans transition, dans la grande foire électorale dont le coup d’envoi sera donné ce dimanche à minuit. La tension qui a jalonné le processus électoral dévoile déjà les prémices d’une campagne tendue entre une opposition incarnée par la coalition Yewwi Askan wi qui garde toujours en travers de la gorge, l’irrecevabilité de sa liste de titulaires.



Les traditionnelles déclarations d’après prière serviront à coup sûr de prétexte pour les différents leaders politiques de lancer officieusement la campagne avant la lettre. On s’achemine donc vers une Tabaski politiquement fiévreuse. Puisse la Baraka de l’Eïd décrisper la situation politique pour des joutes électorales transparentes et sans heurts. Déwéneuty !