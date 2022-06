Cyrille Bolloré PDG du Groupe Bolloré reçu par le Chef de l’Etat

Cyrille Bolloré PDG du Groupe français Bolloré a été reçu ce mercredi par le Président Macky Sall à l'issue d'une visite marathon qu'il vient d'effectuer au Sénégal.







Le nouveau patron du Groupe Bolloré a saisi l'occasion pour féliciter vivement le Chef de l’Etat Macky Sall actuel Président de l'Union africaine.Il à salué son leadership et lui a aussi souhaité bonne chance dans ces importantes fonctions.







Au cours d'une rencontre empreinte de cordialité tenue avec ses collaborateurs, le Boss du Groupe Bolloré a tenu à rassurer ses employés sur la transparence ,le maintien des emplois et les opportunités heureuses pour le Sénégal offertes par le rachat des actifs portuaires et logistiques de Bolloré Africa Logistics par le géant italo- suisse MSC.





Le processus de cession de cette activité sera d'ailleurs finalisé au plus tard en mars 2023.





Cyrille Bolloré a fait forte impression en annonçant en grande pompe le nouveau challenge du groupe au Sénégal à savoir un projet agricole innovant et révolutionnaire visant notamment à produire en grande quantité beaucoup de produits pour les transformer au Sénégal et faire ainsi de la valeur ajoutée et de la création massive de richesses et d'emplois.







Bolloré produit déjà de l'huile d'olive en Amérique du Sud et de l'huile de palme ailleurs dans le monde.







Il s'agira ainsi de participer activement au développement agricole et industriel du Sénégal par le biais de ce projet futuriste.