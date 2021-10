[Vidéo] Daga Kholpa : Le nouveau pôle urbain, un avant-goût du projet des 100.000 logements

La société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine, Safru S.A, a tenu un atelier de restitution du rapport d'Avant-Projet Sommaire (APS) des études d'exécution de la phase prioritaire du nouveau pôle urbain de Daga Kholpa. Cette rencontre a réuni différentes parties prenantes pour la réalisation des travaux d'aménagement et d'équipements de la zone prioritaire du pôle urbain de Daga Kholpa.





Le nouveau pôle a été retenu par l'État du Sénégal pour servir de phase pilote au programme des 100.000 logements. Selon le directeur général de la Safru, Daga Kholpa vient en soutien à l'aéroport Blaise Diagne de Diass et au futur port mais surtout au développement du pôle urbain de Diamniadio. C'est alors dans ce cadre que la société a démarré avec une zone prioritaire de 400 hectares sur plus de 3000 hectares. Pour ce projet aux options d'aménagement innovant, attractif et résiliant, des études d'avant-projet sont d'abord menées pour aller vers les études plus détaillées afin de pouvoir lancer les appels d'offres dans quelques mois afin de permettre aux entreprises compétentes de venir coopérer au développement du nouveau pôle.





De ce fait, le cabinet Mintech International, a restitué le rapport d'Avant-Projet Sommaire (APS), des études d'exécution de la phase prioritaire du nouveau pôle urbain de Daga Kholpa. D'après l'administrateur général de Mintech International, des surfaces trouvées sur le terrain tels que le village de Kawsara, un institut islamique entre autres, sont intégrées dans le plan d'aménagement, qui s'élève à 37 milliards de FCFA, hors taxes.