Dahra Djolof : Deux individus déférés au parquet de Louga pour cession et trafic de chanvre indien



La gendarmerie de Dahra a réussi un grand coup de maitre en procédant à l’arrestation du trafiquant de chanvre indien du nom de Meissa Gueye, un dealer notoire. Le mis en cause profitait d’une nuit religieuse organisée à Darou Salam maure, un village khadre distant de 3 km de la commune de Dahra pour écouler sa marchandise prohibée.



Le mis en cause et son client, un certain Gallo Sow sont tombés dans les filets de la gendarmerie de Dahra qui a reçu une information anonyme faisant état d’un vaste trafic de chanvre indien à Darou Salam.

Sans perdre de temps, les hommes en bleu ont mis en place un plan de filature pour interpeler le dealer. C’est ainsi qu’il a été appréhendé dans une ruelle du village dans l'obscurité au moment où il livrait un paquet de chanvre indien à son client Gallo Sow. Une fouille minutieuse effectuée sur le dealer et son client a permis aux pandores de découvrir la quantité de 115 grammes de l’herbe qui tue.

Ils ont été déférés au parquet de Louga pour cession et trafic de chanvre indien.