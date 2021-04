Dahra-Djoloff : Un ancien militaire déféré au parquet de Louga pour trafic de chanvre indien

La gendarmerie de Dahra a mis fin aux agissements du célèbre trafiquant de drogue Sémou Faye âgé de 56 ans, qui opérait dans la commune de Dahra et les villages environnants.Ce dealer présenté comme le baron de la drogue à Dahra a été arrêté le dimanche 28 mars avec plusieurs cornets de l’herbe qui tue.Suite à des renseignements reçus faisant état d'un trafic de chanvre indien entretenu par le sieur Sémou Faye, les éléments de l’adjudant chef Mamadou Lo de la brigade de Dahra ont rallié le lieu indiqué pour constater les entrées et les sorties de jeunes qui certainement se ravitaillaient du chanvre indien auprès de lui.C’est vers onze heures que le dealer à bord de sa moto Jakarta est sorti de chez lui avec de la drogue pour tenter de l’écouler.Sans perdre de temps, les autres gendarmes qui étaient en filature sur le chemin du grand foirail l’ont pourchassé. Après une course-poursuite, le dealer s’est écroulé sur le sol et il a été interpellé. Une fouille corporelle a permis de retrouver plusieurs cornets de chanvre indien et des billets de banque tirés de la vente de la drogue.Le mis en cause a été déferré au parquet de Louga pour détention et trafic de chanvre indien.A signaler que le sieur Sémou Faye un ancien militaire qui a fait plusieurs fois la prison pour des faits similaires.