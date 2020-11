Dahra-Djoloff : Un dealer notoire de chanvre indien tombe

La gendarmerie de Dahra a mis fin aux agissements du célèbre trafiquant de drogue T. ND qui opérait au quartier Médina Ndiaye dans la commune de Dahra.Le dealer a été arrêté le dimanche 22 novembre avec plusieurs cornets de l’herbe qui tue.Suite à des renseignements reçus faisant état d’un intense trafic de chanvre indien entretenu par T. ND, les éléments en bleu ont envoyé un individu qui se fait passer pour un simple consommateur.N’ayant pas de soupçons qu’il avait affaire à un gendarme en civil, le dealer a accepté de lui céder de la drogue dans la rue près de chez lui.Lorsque le trafiquant est ressorti avec de la drogue, les autres gendarmes qui étaient en filature à quelques jets de pierres, l’ont pourchassé.Après une course-poursuite, le dealer s’est écroulé sur le sol et il a été interpellé. Une fouille corporelle a permis de retrouver plusieurs paquets de chanvre indien. Le mis en cause a été déferré au parquet de Louga pour détention et trafic de chanvre indien.A signaler que le sieur T. Nd est un multirécidiviste qui a fait plusieurs fois la prison pour des faits similaires.