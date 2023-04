Dakar, dans le prestigieux classement des ‘’meilleurs endroits du monde''

Time Magazine, l'un des principaux magazines d’information hebdomadaires américains, vient de publier sa liste des ‘’meilleurs endroits du monde à visiter en 2023’’.





Dakar, la capitale Sénégalaise figure dans ce palmarès des 50 destinations extraordinaires à explorer.





Ces 50 destinations ont été sélectionnées par le réseau international de correspondants et de contributeurs du magazine américain.





Le classement de Time se base sur un certain nombre de critères dont la durabilité, l’authenticité, et la possibilité de vivre des expériences nouvelles et passionnantes.