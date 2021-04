Dakar Dem Dikk : « La totalité du parc sera rénovée avant la fin de l’année » (Omar Bounkhatab Sylla)

« Notre objectif est de relever, d'ici fin décembre 2021, la totalité du parc. Cela est possible parce que Dakar Dem Dikk dispose d'un personnel de qualité, motivé pour relever le défi ».Les propos sont de Omar Bounkhatab Sylla, Directeur Général de Dakar Dem Dikk qui s'exprimait, ce 28 avril 2021, lors de la cérémonie de réception des pièces de change au dépôt de Ouakam.« Après la réception, le 15 avril dernier du 1er lot de trois conteneurs de pièces détachées, nous venons de réceptionner six autres conteneurs de pièces de rechange pour relever les bus Ashok Leyland. En effet, ces pièces de rechange constituent une première partie du Programme d'Urgence de Relance de l'Exploitation (PURE), initié par Dakar Dem Dikk, avec l'accompagnement des Ministères de tutelle que sont que sont celui des Infrastructures terrestres, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD), ainsi que le Ministère des Finances et du Budget », a indiqué le Directeur général de Dakar Dem Dikk.Sylla a tenu à rappeler : « Au moment de mon entrée en fonction, le 15 septembre 2020, le taux d'indisponibilité du parc était de 49%. En effet, sur 1032 bus, 504 étaient en panne faute de pièces de rechange. 5. Vous comprendrez aisément, l'importance de la réception de ces pièces de rechange, résultant de la concrétisation d'un contrat de 3,5 millions de dollars, soit quelque 2 milliards de francs CFA », a-t-il soutenu.Selon Mamadou Kouyaté, Directeur Technique de Dakar Dem Dikk, « l’ensemble des pièces concernent en majorité des pare-brises. Nous avions sur le parc plus de 80 bus immobilisés par défaut de pare-brise. Nous venons de recevoir 71 pare-brises au premier lot et le reste va venir sur d’autres conteneurs. En dehors de ces pièces, on a reçu des batteries. Un premier lot a été reçu de 600 batteries au mois de novembre et un autre lot va être livré à la fin de ce mois d’avril. Ce qui fera plus de 1200 batteries de rechanges. Pour la pneumatique, nous avons reçu autour de 600 pneus, ce qui nous a permis de rénover une certains nombre de bus en préparant l’hivernage qui arrive et d’autres lots de pneus vont être réceptionnés dans les mois avenir », annonce-t-il.« Sur le lot de 475 bus en panne, 90% seront rénovés et le reste sur d’autres programmes seront rénovés pour avoir le maximum de bus possible sur le programme Ashok. Sur le programme des bus Tata, qui nous a été livré y a deux ans de cela, nous attelons a l’acquisition de ces pièces et l’ensemble du parc automobile de Dakar Dem Dikk sera rénové pour régler le problème de la population », a ajouté le Directeur Technique de Dakar Dem Dikk.Le Directeur Général de Dakar Dem Dikk, a profité de cette cérémonie pour visiter les ateliers de l’entreprise qui compte « un effectif global de 3167 employés. Le personnel technique ne compte pas moins de 354 travailleurs...Les effectifs de l'entreprise peuvent atteindre les 6 000 emplois dans un avenir relativement proche. C'est dire que les politiques de formation, d'employabilité des jeunes et d'insertion, sont au cœur de nos projets », a conclu Omar Bounkhatab Sylla.