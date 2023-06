Dakar Dem Dikk : Le gouffre financier

Les pertes sont énormes. Depuis mars 2021, Dakar Dem Dikk (DDD) a perdu 55 bus. Tous endommagés par les manifestants. D’après Le Soleil, qui s’est entretenu avec la direction générale de la société nationale de transport, 357 millions F CFA seront nécessaires pour réparer les dégâts.



Pour ne rien arranger, 107 bus ont été calcinés. Pas de récupération possible. Les pertes sont estimées à plus 4, 280 milliards F CFA.



A cela s’ajoute, le gouffre financier dû à la chute des recettes. Depuis mars 2021, DDD a dû immobiliser ses bus et est resté 25 jours sans circuler. Ce qui a engendré une perte d’un montant de 1,250 milliards F CFA.



L’arrivée de nouveaux bus est annoncée.