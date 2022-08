Dakar Dem Dikk : les travailleurs réclament la tête du DG, voici leurs griefs

Les syndicats des travailleurs de Dakar Dem Dikk (DDD) étaient en Assemblée générale (AG) samedi dernier à Pikine. Au cours de leurs assises, ils ont égrené un chapelet de griefs contre leur directeur général (DG), Oumar Boun Khatab Sylla.



C'est pourquoi, d’après Source A, ces derniers réclament son limogeage au Président Macky Sall. «Il (le DG) a créé des frustrations et bloque les perspectives d’avancement des travailleurs dans les différentes directions», dénonce leur porte-parole, Alioune Badara Konaté, secrétaire général de l’Union démocratique des travailleurs de DDD, lors de la conférence de presse suivant l’AG.



Les travailleurs de la société publique de transport réclament en outre une augmentation de leurs salaires à l’instar de ceux des agents de la Fonction publique. «C’est une condition non négociable pour un retour à un climat social apaisé dans l’entreprise et une bonne exécution du service public de transport, tonne Alioune Badara Konaté. Cette requête est l’une de nos revendications-phares. Nous sommes prêts à mener tous les combats légaux pour avoir satisfaction.»