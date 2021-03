Dakar et Thiès : Le couvre-feu fixé désormais de minuit à 5h du matin

Les populations des régions de Dakar et Thiès peuvent pousser un petit ouf de soulagement puisse que le couvre-feu qui était de 21h à 05h du matin a noté un petit allègement.En effet, il est désormais fixé de minuit à 05h du matin. C’est ce que le président de la République a fait savoir dans son message à la nation de ce lundi 8 mars 2021.« Dans l’immédiat, à la faveur de la campagne de vaccination en cours et de l’amélioration de la situation Covid-19, j’ai décidé d’alléger le couvre-feu lié à l’état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès, qui sera désormais fixé de minuit à cinq heures du matin », a annoncé Macky Sall.Pour lui, cette mesure « contribuera à élargir le champ des activités productives et aidera au retour progressif à une vie normale dans ces deux régions qui concentrent l’essentiel des activités économiques du pays ».Toutefois, le Chef de l’Etat n’a pas manqué d’inviter les uns et les autres à « continuer à respecter les recommandations sanitaires que requiert la situation ».