Dakar-Touba-Joal : La SU démantèle un vaste réseau de voleurs de motos

La Surete Urbaine démantèle un réseau de voleurs de Motos

La Sûreté urbaine (SU) a frappé un grand coup ! Après avoir démantelé un réseau de proxénétisme à Ouest-Foire, avec plus de 100 préservatifs saisis, les éléments du commissaire Sangaré ont mis la main sur un autre réseau de voleurs de motos.





D’après des informations exclusives de Seneweb, ces malfrats, sept au total, opéraient depuis fort longtemps entre Dakar, Touba, Joal et environ. À l’heure où ces lignes sont écrites, l’on nous signale qu’ils sont en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar.





L’opération de démantèlement du réseau fait suite à une plainte du sieur Mohamed Thiam qui a été agressé à Petit Mbao par ces malfrats qui ont emporté son scooter de marque Honda SH.





A en croire nos sources, cette même bande a eu à commettre d’autres vols portant principalement sur des motos, notamment une Honda Xadv à la cité Mixta et d’autres motos Honda SH. Leur receleur, un certain Ibrahima Amar, se chargeait de les revendre, après avoir maquillé les motos et confectionné de nouvelles clés. Un travail qui se faisait soit à Dakar, à Joal ou à Touba par certains membres de la bande se trouvant dans ces contrées.