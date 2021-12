Darou Moukhty : Une bagarre entre deux bergers vire au drame

Les habitants du village de Keur Macoumba situé dans la commune de Darou Moukhty dans le département de Kébémer sont dans l’émoi et la consternation. En effet, une vive altercation entre deux bergers a fait un mort. L’un, plus armé et plus fort, aurait asséné plusieurs coups de coupe-coupe à son antagoniste qui a succombé à ses blessures. Informés, les gendarmes de Darou Moukhty se sont transportés sur les lieux du drame pour interpeler le présumé meurtrier. Le défunt berger âgé de 21 ans serait originaire du village de Thiouky dans le département de Mbacké .