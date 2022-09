[Vidéo] Darou Mousty : Des oiseaux granivores s'attaquent aux champs de mil

Des oiseaux Garnivores détruisent des champs de Mil à Darou Mousty

Les cultivateurs de l'arrondissement de Darou Mousty alertent. Et pour cause, les oiseaux granivores ont envahi les champs de mil. Assurément les espoirs nées des belles promesses de début de campagne se fondent comme du beurre au soleil. Les visiteurs indésirables font la loi en emportant tout sur leur passage. Les communes Sam Yabal, Mbadiane et le village de Diatmé Diop situés dans la périphérie du chef lieu d'arrondissement de Darou Mousty sont les plus touchés. Ainsi, les cultivateurs ne savent plus où donner la tête. Ces derniers demandent l'intervention des autorités pour éviter une deuxième année blanche.