De retour, Diary Sow crée un blog pour «conseiller les élèves ambitieux»

«Tu es au collège, au lycée. Tu as un petit frère, une petite sœur qui fait le collège, le lycée. Alors, ce projet est le tien», notifie Diary Sow.





Pour «se confronter à la vraie» vie, après une longue hibernation, la jeune auteure signe son retour dans le but d’aider «les élèves en plein doute, stressés à l’idée de ne pas y arriver» dans les études.





«J’ai réalisé le nombre incroyable de jeunes qui veulent réussir, mais sans savoir comment. J’ai compris l’urgence qu’il y a de mettre à leur disposition des méthodologies pour atteindre leurs objectifs,» fait-elle savoir.