Décès : Ce que Macky Sall retient du Secretaire administratif de l’APR

Membre éminent de l’Alliance pour la République, Abdourahmane Ndiaye n’est plus. Également Conseiller spécial de Président de la République et Secrétaire administratif de l’Alliance pour la République (APR), Abdourahmane Ndiaye a été rappelé à Dieu tard dans la soirée de ce dimanche 31 octobre. Ce lundi 1er novembre le Chef du parti lui a rendu hommage à travers un message publié sur Twitter. «J’ai appris avec consternation le décès de Abdourahmane Ndiaye, Conseiller Spécial à la Présidence et Secrétaire administratif de l’APR. Il fût un homme affable, un compagnon généreux, disponible et d’un engagement sans faille. Mes condoléances émues à sa famille», a déclaré le Chef de l’Etat Macky Sall.