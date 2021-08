Décès d’ABC: Le cortège funèbre en route pour le cimetière de Touba

Le Président de la République, Macky Sall risque de manquer l’enterrement de son «brave compagnon» et membre fondateur de l’Alliance pour la République, Me Alioune Badara Cissé rappelé à Dieu hier samedi 28 août.





Le cortège funèbre vient de quitter l'hôpital Principal pour la cité religieuse de Touba où il sera enterré à 17 heures au cimetière Bakhiya. L’on nous signale que la mortuaire va se dérouler dans la grande mosquée de Touba.





L’ancien médiateur de la République et ancien ministre des Affaires Étrangères est accompagné, dans sa dernière demeure, par ses parents, ses premiers compagnons dont le ministre Mor Ngom, le Vice-président de l'assemblée nationale Abdou Mbow, le ministre Mansour Faye, Abou Abel Thiam, Moustapha Diakhaté.





La foule est également composée de «ses trois jeunes amis à savoir Momar Diagne, Abdoulaye Fall et Cheikh Mbacké Ndiaye et beaucoup d'autres amis et proches ».