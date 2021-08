Décès d’ABC: Macky Sall rend hommage à «un brave compagnon»

Le Chef de l’Etat, Macky Sall s’est exprimé suite au rappel à Dieu de Me Alioune Badara Cissé, membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR), ce samedi 28 août à l’hôpital Principal de Dakar. «Je suis très peiné d’apprendre le décès de Me Alioune Badara Cissé, membre fondateur de l’APR, ancien Ministre des affaires étrangères et ancien Médiateur de la République.





Je rends hommage à un homme de conviction et un brave compagnon.Qu’Allah l’accueille en son Paradis », a affirmé le Président de la République.







Macky Sall se trouve actuellement en Allemagne. Son retour est prévu ce dimanche 29 août.