DÉCÈS DE CHEIKH BECAYE AL BECAYE KOUNTA : Le ministre de l’Intérieur présente les condoléances du Chef de l’État et du peuple sénégalais

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, à la tête d’une importante délégation gouvernementale, a été reçu, ce mardi après-midi, dans la capitale spirituelle de la Qadiriyya, par le nouveau khalife général Serigne Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta, a qui il a présenté les condoléances du chef de l’État, du gouvernement et de la Nation sénégalaise et, à travers lui, à toute la communauté Akh Loul Kountiyyou et la Ummah islamique, à l’occasion du rappel à Dieu, ce mardi 16 mai, vers 7 h à l'hôpital Principal de Dakar, du 7e khalife général de Ndiassane, Cheikh Al Bécaye Bécaye Kounta, inhumé le même jour non loin de Cheikh Bou Mouhamed Kounta, près de ses prédécesseurs, au mausolée jouxtant la grande mosquée de la cité de Mame Bouh.





La famille Akh Loul Kountiyou a reçu les condoléances du président Macky Sall et du peuple sénégalais, à travers le ministre de l’Intérieur.





«Notre regretté père et khalife général attendait ce jour. Un passage obligé pour tous les humains. Ici-bas, le saint homme a toujours vécu dans la foi, la prière, les Écritures saintes en bandoulière. Il s’est toujours soucié de l’éducation de sa famille et des disciples. Le défunt khalife Cheikh était un grand érudit. Il est allé en Mauritanie, puis revenu au Sénégal, auprès de Baye Niass, toujours à la recherche de connaissances. Il a laissé un grand héritage pour les disciples Qadr et pour la Ummah islamique».





Ainsi s’est exprimé le ministre de l’Intérieur. Antoine Félix Abdoulaye Diome de poursuivre : «Son Excellence le Président Macky Sall nous a instruit de venir présenter les condoléances du gouvernement et de tout le peuple sénégalais, ce avant qu'il ne soit là. Il tient à venir partager la douleur avec la famille, avec le nouveau khalife».





Avec la disparition du saint homme de Ndiassane, M. Diome pense que «c'est l'islam qui est orphelin». Il remarque que «Cheikh Al Bécaye Bécaye a beaucoup œuvré pour le rayonnement de l'islam». Il a prié pour que le Seigneur l'accueille dans son paradis. Avant de souligner : «Le président de la République prie pour un fructueux khalifat du nouveau et 8e khalife, Serigne Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta».





Il rappelle que «récemment, le défunt khalife, par le canal de son porte-parole, a rappelé l'importance de l'héritage religieux et social du Sénégal que nous devons tous préserver», que «Cheikh Al Bécaye Bécaye a toujours prôné la paix entre les communautés, entre les concitoyens».