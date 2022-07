Décès de François Mancabou : "Nous banalisons la mort dans ce pays" (Birahime Seck)

Le coordonnateur du Forum Civil, Birahime Seck, a réagi suite au décès de François Mancabou, désigné comme faisant partie des membres de la « Force spéciale ». Dans un message sur Twitter, Birahime Seck, s’indigne de la banalisation de la mort au Sénégal. « Nous avons l'impression que dans ce pays, nous banalisons la mort. Il faut impérativement une enquête indépendante et une autopsie sérieuse pour déterminer les causes de la mort de Mancabou », a-t-il observé .



Pour rappel, François Mancabou, membre présumé d’un groupe appelé la « force spéciale », a été arrêté lors des événements du 17 juin passé. Il est décédé, ce mercredi 13 juillet, vers 23h à l'Hôpital Principal de Dakar après plusieurs semaines d'agonie et de garde à vue.