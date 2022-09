Décès de Moustapha Gueye : l’hommage de Macky Sall

Actuellement à New York pour prendre part à l’assemblée générale de l’ONU, Macky Sall a rendu hommage à l’Imam Moustapha Gueye, décédé hier, sur Twitter. Macky Sall a notamment décrit un « érudit de l’Islam ».



Macky_Sall (@Macky Sall) a tweeté : Je suis très peiné d’apprendre le décès de l’imam Moustapha Guèye, Président de l’Association des imams et Oulémas du Sénégal. Un érudit en islam est parti. Je salue sa mémoire et présente mes condoléances à sa famille et à la Ouma islamique. Puisse Allah lui accorder Sa grâce