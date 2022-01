Décès de Pape Aly Guèye : La dépouille arrive de Paris aujourd'hui

La dépouille du patron des entreprises Myna Distribution et de Excellec arrive à Dakar, aujourd’hui mardi, dans la soirée (20h30), à bord d'un vol d’Air France.



La levée du corps et la prière mortuaire se tiendront, demain mercredi 5 janvier, à l’hôpital Principal de Dakar.



Selon le quotidien Les Échos, Pape Aly Guèye est décédé en France, où il était hospitalisé. Le défunt est le beau-fils de Mbackiou Faye.



L’une de ses filles est aussi mariée à Birane Ndour, fils de Youssou Ndour et Directeur Général du Groupe Futurs Médias.