[Photos] Déchets biomédicaux : Mamadou Diagne Sy Mbengue inaugure une unité de traitement écologique

Ce 24 décembre 2020, le maire de Tivaouane Mamadou Diagne Sy MBENGUE, a procédé à l'inauguration de l'Unité de traitement écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux.





Il y avait la présence du Préfet de Tivaouane Makane MBENGUE, du directeur des établissements classés Baba DRAMÉ ainsi que de Monsieur Christian YVETOT représentant résident de l'ONUDI au Sénégal.





D'un coût de cent millions (100 000 000 )F CFA, l'infrastructure est composée du bâtiment, d'un banaliseur, de deux tricyclomoteurs ainsi que des poubelles spécifiques et équipement divers.





Elle a pour vocation de recueillir tous les déchets biomédicaux du département de Tivaouane qui jadis étais acheminés jusqu'à Thiès ou Louga pour leur incinération.





Réalisé dans le cadre du Projet de gestion écologiquement rationnelle des déchets solides municipaux et des déchets biomédicaux dangereux (PRODEMUD), elle est le fruit d'un financement du Fonds pour l'Environnement mondial et de l'ONUDI et d'un appui technique du Ministère de l'Environnement en faveur de la commune de Tivaouane.





D'une capacité de 200 kg par jour, cette unité va définitivement sécuriser le personnel médical, Tivaouane et ses environs, de grands risques de contamination.





Le Maire a bien remercier le Président Macky SALL pour son accompagnement ainsi que le FEM , l'ONUDI et le Ministère de l'Environnement.





Il s'est aussi engagé à veiller à l'entretien de cette réalisation révolutionnaire de son magistère à la tête de la municipalité.