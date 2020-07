Déclaration de patrimoine : "on comprend pourquoi les gens sont réticents..." (diplomate)

Au Sénégal, plusieurs personnalités publiques assujetties à la déclaration de patrimoine tardent encore à se conformer à la loi. Mais pour le Représentant des Nations Unis pour le développement industriel (Onudi), Christophe Yvetot, cette réticence est compréhensible, au début.





«On comprend qu’au début les gens soient réticents. C’est comme lorsqu’on interdisait aux gens de fumer dans certains lieux", a-t-il déclaré dans l'émission Jury du dimanche sur iRadio.





Toutefois, ajoute le diplomate onusien, "avec les réseaux sociaux, les gens sont train de voir ce qui se passe. Et lorsqu’il y a une crise et que les gens souffrent, ils exigent des gouvernants beaucoup plus de probité et de parcimonie dans l’utilisation des deniers. Où que ce soit dans le monde, c’est un mouvement mondial. Le Sénégal se place toujours dans les pays qui adoptent des standards internationaux. C’est un pays qui essaie d’avancer vers des standards de haute qualité».





Christophe Yvetot de rappeler que le principe de la bonne gouvernance est devenu une règle d'or au niveau des Nations unies.