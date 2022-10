Déclaré “malade, mourant et hors du pays” : Le Général Moussa Fall est bien à Dakar…

Le Général Moussa Fall est l’objet de bien des spéculations et des fantasmes ces derniers temps. Dernier en date, on l’a déclaré “malade” voire même “mourant” sur les réseaux sociaux. L’on a même affirmé qu’il avait été “évacué” hors du pays pour bénéficier de soins.