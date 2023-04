Défilé du 4 avril à Kolda : Tout est fin prêt pour un bon déroulement de l'événement

Le Sénégal célèbre l'an 63 de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Le défilé civil et militaire commémorant cet événement est l'un des temps forts.





À Kolda, trois tribunes ont étaient montées à la devanture de l'église catholique, au rond-point en forme de T où passe la RN6 sur un arc venant de Ziguinchor et allant vers Tambacounda via Vélingara. Les militaires ont fini de rendre propre et belle cette place qui va abriter la cérémonie de décorations et le défilé motorisé et à pied.





Dans la joie et l'effervescence, les militaires et les paramilitaires comptent donner à cette cérémonie un cachet particulier.





Côté troupes civiles, défileront les mouvements de foulards, la Croix-Rouge et les différents groupes d'arts martiaux, ainsi que les élèves et leurs encadreurs des établissements de Kolda. Toutes ces différentes troupes ont reçu leurs couleurs d'habillement dans une atmosphère de fête.





L'avant-goût du 4 Avril est donné par la répétition générale qui s'est déroulée en présence d'une foule nombreuse.