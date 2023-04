Démantèlement d’un réseau international de migrants, plusieurs arrestations

Trois ressortissantes guinéennes qui tentaient de rallier l’Espagne ont été arrêtées à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), en possession de faux documents. Selon L’Observateur, qui donne l’information, l’enquête confiée aux limiers de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt) a révélé une mafia organisée de faussaires sénégalais, avec des ramifications dans la sous-région.



Les faussaires avaient fourni aux 3 Guinéennes de fausses cartes nationales d’identité et de faux passeports sénégalais au nom de A. Bâ, B. et A. Seck alors qu’elles s’appelaient A. Diakhaby, H. Diaby et O. Bah.



Cuisinées par les enquêteurs, les mises en cause ont cité O. Wade, un des faussaires qui les hébergeaient au village de Thiamokh depuis leur arrivée à Dakar, il y a quelques semaines. Selon elles, c’est Wade et sa bande qui se sont attelés à leur trouver de faux documents de voyage. Elles ajouteront qu’elles étaient logées en compagnie d’autres ressortissants guinéens et de la sous-région, candidats à l’immigration irrégulière. Mais, informés de l’arrestation des 3 Guinéennes, ces derniers ont eu le temps de vider les lieux avant l’arrivée des enquêteurs, le 5 avril dernier.



Mais, épluchant les documents, les enquêteurs ont trouvé un faux certificat de mariage unissant une des mises en cause, à l’un des cerveaux du réseau, M. Seck. Le même homme s’est fait passer, dans d’autres faux documents administratifs, pour le père des deux autres Guinéennes.



Pour ses rôles, il a empoché 1,3 million F CFA. O. Wade a, lui, perçu un pactole de plus de 5 millions F CFA, de chacune des Guinéennes. Il a aussi avoué avoir fait voyager deux autres Guinéennes avec des passeports sénégalais, via le même procédé. D’ailleurs, des perquisitions chez O. Wade et M. Seck seront sanctionnées par la saisie de plusieurs autres fausses cartes d’identité sénégalaises confectionnées au profit de ressortissants étrangers.



L’enquête a aussi abouti à l’arrestation mardi dernier de l’officier d’état civil de Keur Massar Nord, A. Dièye. Ce dernier, à l’origine de la confection de toutes les fausses cartes d’identité et de passeports sénégalais, a inscrit dans le registre officiel de la mairie, de 2022 à 2023, plusieurs ressortissants étrangers.



Ils ont tous été déférés pour associations de malfaiteurs, escroquerie, trafic de migrants, faux et usage de faux et complicité, obtention indue de documents de voyage sénégalais et complicité.