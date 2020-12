Covid-19 : "Mimran n'a jamais été testé positif"

Jean-Claude Mimran a réagi à la publication d'un article de presse publié le 20 Décembre 2020, illustré par sa photo et intitulé (Covid-19 : le milliardaire Jean Claude Mimran, testé positif).





"Nous avons le plaisir de vous informer que cette information est inexacte et qu'elle relève d'une contre vérité manifeste. Monsieur Mimran n'a jamais été testé positif au coronavirus. Il séjourne actuellement en famille chez lui en Suisse et cela fait bientôt 9 mois qu'il n'a pas séjourné à Dakar", précise le texte.