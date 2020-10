Démission d’Air Sénégal : Jérôme Maillet dément

Annoncé comme démissionnaire d’Air Sénégal, le Français Jérôme Maillet dément avoir quitté la compagnie aérienne sénégalaise dont il est le directeur de la stratégie et de l’investissement.« Je démens ma démission et dénonce la publication mensongère et abjecte du site AfriqueMidi que je ne connais pas et qui jamais ne m’a contacté », écrit-il sur son compte Twitter le numéro deux de la compagnie.Si l’on en croit le journaliste Mamadou Seck qui a contacté le concerné, Maillet est actuellement en vacances et sera bientôt de retour à Dakar.Le site en question expliquait cette ‘’démission’’ par des tensions avec le DG Ibrahima Kane.